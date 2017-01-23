Защитник Чурляев пополнил состав МФК «Спартак»

Защитник новосибирского «Сибиряка»пополнил состав московского «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых. Ранее он также защищал цвета «Норильского никеля» и «Новой генерации».«Мы очень довольны, что нам удалось заполучить в свои ряды игрока, способного серьёзно укрепить дефицитную позицию защитника. Чурляев имеет огромный опыт выступления в Суперлиге, поэтому мы уверены, что Владимир поможет нашей команде добиться поставленной задачи», — сказал вице-президент МФК «Спартак»