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Защитник Чурляев пополнил состав МФК «Спартак»

23 января 2017, понедельник. 16:57. Другие
Защитник новосибирского «Сибиряка» Владимир Чурляев пополнил состав московского «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых. Ранее он также защищал цвета «Норильского никеля» и «Новой генерации».

«Мы очень довольны, что нам удалось заполучить в свои ряды игрока, способного серьёзно укрепить дефицитную позицию защитника. Чурляев имеет огромный опыт выступления в Суперлиге, поэтому мы уверены, что Владимир поможет нашей команде добиться поставленной задачи», — сказал вице-президент МФК «Спартак» Игорь Снежницкий.
Источник: Официальный сайт МФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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