Журова: сейчас очень важный период, когда пытаются расколоть весь спортивный мир

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия остаётся оплотом традиционных ценностей в важный период для мирового спорта.

«Для спортсменов очень важный сейчас период. Когда вот так пытаются расколоть весь спортивный мир, настраивая друг против друга. И я рада, что, может быть, уйдя сейчас от удара на международном уровне, отойдя в сторонку, мы наблюдаем за ними и не ввязываемся в какую-то ненужную нам борьбу за то, что мы пытаемся объяснить, что мы правы. Правы во всём и правы в том, что мы мыслим семейными ценностями, нормальными ценностями. В том, что мы против выступления трансгендеров в женских соревнованиях, и во многих других моментах, которые, к сожалению, мы сейчас видим.

Поэтому мы должны быть оплотом для мира, в том числе для исламского мира, который будет понимать, что у них как у людей тоже очень верующих есть друг, партнёр, и это Россия», — сказала Журова на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».