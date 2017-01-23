CAS отменил дисквалификацию сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.Белорусы были отстранены с 15 июля 2016 года от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сегодня суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины.«На основании доказательств и доводов, представленных сторонами, комиссия CAS постановила, что нет достаточных доказательств предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Соответственно, при отсутствии нарушений антидопинговых правил суд пришёл к выводу, что нет оснований для годичного отстранения мужской команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, и отменил это решение», — приводит решение CAS портал Inside the Games.