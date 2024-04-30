Гандболист Андреев продолжил серию сезонов с победами в национальных чемпионатах

В прошлые выходные гандбольный клуб «Мешков Брест» добились своего 16-го чемпионского титула, победив СКА третий раз в финальной серии.

Андреев всегда завершал сезон чемпионата на первом месте. Его одноклубнику, Александру Шкуринскому, этот титул дался в пятый раз. Помимо БГК, российский полусредний играл за СКИФ и «Нант», но титул чемпиона он завоевал только в составе брестской команды. Российский вратарь БГК, Денис Заболотин, выиграл чемпионат Беларуси во второй раз.

Линейный игрок БГК Павел Андреев стал двукратным чемпионом Беларуси. Предыдущие девять лет до 2022 года он играл за команду «Чеховские медведи» и 9 раз подряд выигрывал чемпионат России.