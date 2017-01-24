Глазырина: будем решать с тренерами, как ещё можно улучшить мою форму

Российская биатлонисткаоценила возможность попадания в состав сборной на эстафету в рамках чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) и рассказала о своём нынешнем состоянии. Чемпионат мира пройдёт с 9 по 19 февраля.«Пока разговора о составе на эстафету с нами ещё не было. У нас ещё очень много времени для подготовки, поэтому и состав на чемпионат мира ещё не укомплектован. В Антхольце мы выступали экспериментальным составом. И в команде у нас сейчас нет закрепления за каким-то определённым этапом. Мы готовы бежать любой этап.Я тренируюсь вместе со всеми девчонками. Индивидуально было буквально только один месяц, когда у меня была летняя травма. А зимой все вместе. А сейчас и вовсе тренировки заменяются плотным соревновательным графиком, поэтому всё одинаково. За эти два дня в Москве мы будем решать с тренерами, как ещё можно улучшить мою форму», — цитирует Глазырину «Областная газета».