Олимпийский чемпион борец Снайдер выступит на турнире Ивана Ярыгина

Заместитель председателя попечительского совета ФСБРсообщил, что олимпийский чемпионвозглавит сборную США по борьбе на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске. Соревнования пройдут 27-29 января. На Играх в Рио-де-Жанейро Снайдер выиграл золото в весовой категории до 97 кг. Также в Красноярске выступит серебряный призёр Игр-2016 японец«В этом году исполняется 20 лет знаковому событию в истории отечественного спорта. В 1997 году в Красноярске прошёл чемпионат мира по вольной борьбе. Это был один из первых турниров самого высокого статуса по всем видам спорта в новой истории России. Но малый чемпионат мира проводится на берегах Енисея без малого уже 30 лет. Именно так в мире борьбы называют турнир Ивана Ярыгина за высочайший уровень организации и сильный состав участников.В этом году в Красноярске выступят представители ведущих борцовских держав: США, Ирана, Японии, Турции, Монголии, Болгарии. 17 стран заявились на турнир, но этот список ещё может расшириться. А самыми именитыми в составе зарубежных команд будут победитель Олимпиады-2016, чемпион мира — 2015 американец Кайл Снайдер и серебряный призёр Рио-2016 японец Реи Хигучи», — цитирует Брюсова официальный сайт ФСБР.