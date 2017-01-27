Лебедева пожизненно отстранена от работы во Всемирной ассоциации олимпийцев

Россиянкапожизненно отстранена от работы в исполнительном комитете Всемирной ассоциации олимпийцев (ВОА), сообщает пресс-служба организации. Такое решение принял исполком ВОА, экстренно собранный после заявления МОК о результатах перепроверки допинг-пробы легкоатлетки с Олимпиады-2008. Перепроверка обнаружила в пробе туринабол, из-за чего Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине. Россиянка сразу же покинула исполком ВОА.Исполком ВОА также рекомендует Российской ассоциации олимпийцев приостановить членство Лебедевой в организации.Уточняется, что если апелляция Лебедевой будет удовлетворена, то её возвращение в организацию станет возможно.