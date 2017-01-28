Шульгинов и Просвирнова завоевали по серебру на ЧМ по шорт-треку среди юниоров

Россиянезавоевали серебряные медали на юниорском чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Инсбруке (Австрия).Шульгинов стал вторым на дистанции 1500 метров (2.18,647), уступив представляющему Венгрию Лю Шаоану (2.18,542). Третьим финишировал японец Казуки Йосинага (2.19,829).Просвирнова завоевала серебро в забеге на 500 метров (44,118). Победительницей на этой дистанции стала кореянка Ли Ю Бин (44,075). Третье время у американки Маэми Байни (44,201).