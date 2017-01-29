Шишкарёв: до моего прихода Россия полностью утратила свои позиции в ЕГФ и ИГФ

Президент Федерации гандбола Россиирассказал, что его организация не собирается оставлять без внимания судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира по гандболу среди мужчин между командами России и Словении, в котором подопечныеуступили со счётом 26:32.«Мы готовим и видеонарезку, и независимую судейскую экспертизу по трактовке эпизодов. Хотел бы напомнить, что именно эта пара арбитров «убила» женскую сборную Черногории в матче с командой Норвегии на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Свою позицию мы обязательно заявим. Но не нужно забывать, что до моего прихода мы полностью утратили свои позиции в ЕГФ и ИГФ. Только недавно избрали двух россиян в комитеты ЕГФ: юрист Максим Гулевич будет работать в Апелляционном комитете, а многократная чемпионка мира Людмила Бодниева – в комитете по женским соревнованиям. И как в таких условиях работать и отстаивать свои права, если нас никто не видит и не слышит? Поэтому первоочередная задача на предстоящих выборах в ИГФ – заявлять своих представителей, доказывать их состоятельность», — рассказал Шишкарёв.Прочитать интервью Шишкарёва полностью вы можете здесь: