Устюгов: видно, что Логинов два года провёл как надо, а не занимаясь ерундой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин, завершивший карьеру по окончании сезона-2013/14, прокомментировал выступлениена чемпионате Европы в Душники-Здруе. Логинов завоевал три золотые и одну серебряную медаль, Старых — три золотые и одну бронзовую. Александр и Ирина вернулись к соревнованиям после дисквалификации за допинг.«Логинов хорошо выступал на соревнованиях европейского и мирового уровня. Александр и сейчас находится на хорошем уровне. Видно, что он два года провёл как надо, а не занимаясь ерундой, за что ему спасибо. Достойное начало после отбытия наказания.Результаты Старых оцениваю точно так же, как выступления Александра. Она старалась, готовилась и провела хороший старт после возвращения. Молодцы.Скажется ли на них давление в случае участия в чемпионате мира? Думаю, давление может сказаться в любом случае, но не стоит забывать – и тот же Андерс Бессеберг сказал, что они отбыли своё наказание и могут выступать. Так было и раньше, многие, в том числе иностранные спортсмены отбывали дисквалификации и возвращались к стартам. Правила должны быть едиными для всех, независимо от страны, за которую спортсмен выступает. Это первый момент. А по поводу второго – давление наверняка будет ощущаться, но как оно повлияет, я не могу сказать, потому что сам не был, к счастью, в подобной ситуации и не знаю, что Логинов и Старых будут ощущать», – цитирует Устюгова „Газета.ru“.