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Гебреселассие: я не согласен с наказанием легкоатлетов РФ

7 февраля 2017, вторник. 12:40. Другие
Двукратный олимпийский чемпион и глава федерации лёгкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие признался, что ему крайне сложно представить чемпионат мира по лёгкой атлетике без российских спортсменов. Накануне стало известно, что членство ВФЛА в IAAF не будет восстановлено до ноября 2017 года.

«Нельзя наказывать большинство за действия меньшинства. Так можно отстранить и 2000 эфиопских спортсменов за нарушения пяти или шести. Я не согласен с наказанием России. Это скажется на уровне конкуренции. Представьте себе чемпионат мира по футболу, где не нужно побеждать сборную Германии, Франции или Италии. Так и в лёгкой атлетике. Если вам не надо соревноваться с россиянами или кенийцами, то это не настоящие соревнования», — приводит слова Гебреселассие The Independent.
Источник: The Independent Сообщить об ошибке
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Допинг Отстранение России
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