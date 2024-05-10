В ВАДА обеспокоились за здоровье участников Всемирных игр дружбы в России

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) вновь выразили обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы. Там считают, что здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу.

«Ранее ВАДА выражало обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу. ВАДА призывает всех лиц и спортсменов, подписавших кодекс, проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу, которая может существовать [на этих соревнованиях]», — приводит сообщение пресс-службы организации ТАСС.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в данных соревнованиях.