Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ВАДА обеспокоились за здоровье участников Всемирных игр дружбы в России

В ВАДА обеспокоились за здоровье участников Всемирных игр дружбы в России
Аудио-версия:
Комментарии

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) вновь выразили обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы. Там считают, что здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу.

«Ранее ВАДА выражало обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу. ВАДА призывает всех лиц и спортсменов, подписавших кодекс, проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за какую-либо антидопинговую программу, которая может существовать [на этих соревнованиях]», — приводит сообщение пресс-службы организации ТАСС.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в данных соревнованиях.

Материалы по теме
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему же их допустили до Олимпиады?
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему же их допустили до Олимпиады?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android