Подчуфарова: Фуркад ведёт себя, определённо, некрасиво

Бронзовая медалистка чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете россиянкавстала на защиту партнёра по команде, подвергшегося нападкам со стороны француза Мартена Фуркада.«Про передачу эстафеты ничего сказать не могу — в момент этих событий с арены уже ушла. А вот на финише, по моему мнению, Мартен повёл себя не очень спортивно. Закрывать створ — это не очень хорошо и честно. Может, правила это позволяют, но неписанные законы Фуркад нарушил. Я думаю, в глобальном смысле не стоит сводить такое крупное событие, как чемпионат мира, к обсуждению отношений между спортсменами.Фуркад ведёт себя, определённо, некрасиво. Зачем устраивать провокации против Логинова, если с точки зрения спортивного закона он имеет право выступать после отбытого наказания? Он выполнил все критерии попадания на чемпионат мира и имеет право выступать на любых соревнованиях», — рассказала Подчуфарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.