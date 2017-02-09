Мелихов: российские тренеры не смогли доказать, что Фуркад нарушил правила

Рэйс-директор российского биатлонапрокомментировал столкновение Мартена Фуркада и Александра Логинова в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.«Самое главное здесь – факт касания. Было оно или нет? Его надо доказать. Российская сторона не подала протеста – значит, что касания не было. По видео с нескольких ракурсов разглядеть его не получилось. Видео – не единственная возможность доказать нарушение. В зоне передачи стоят нейтральные судьи, они могут просигнализировать о нарушении, если увидят его. Также судьи могут инициировать дополнительный просмотр эпизода.В этой ситуации можно проверить много пунктов: создание помехи, толчок, зацеп. Насколько я понимаю, наша сторона изучила видео с нескольких ракурсов и поняла, что обосновать поданный протест нечем. Было бы основание – естественно, использовали бы эту возможность. Итог простой: ни судьи, ни наши тренеры не смогли доказать нарушение правил со стороны Фуркада. Всякие конфликты, стычки бывали, но чаще всего после финиша. Я не припомню, чтобы кого-то снимали с гонки за грубость. Как правило, всё заканчивается мирно. Если судьи видят явное хамство, которое не повлияло на исход, то делают предупреждение», — приводит слова Мелихова Sports.ru.