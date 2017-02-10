Маслаков: дисквалификация Савиновой — политический заказ, наезд на Россию

Бывший тренер сборной РФ по лёгкой атлетикепрокомментировал решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую бегуньюна четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 24 августа 2015 года. Савинова будет лишена всех медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров.«Это просто политический заказ, наезд на Россию. Собирается всё, что можно собрать. Вот и всё», — цитирует Маслакова НСН.