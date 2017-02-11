Газзаев: большой спорт становится ещё одним средством политического давления

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Государственной думы РФ, известный футбольному тренерпрокомментировал очередное отстранение российского спортсмена по данным из доклада Макларена. На сей раз временное отстранение в день спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону было наложено на«В последние дни открываешь газеты и тут же видишь, что того нашего спортсмена дисквалифицировали или этого. Конечно, с этим надо бороться. Нужно бороться со всеми этими международными организациями, принимающими такие необоснованные решения, в судах и так далее. Это наша прямая обязанность — прямая задача всех отечественных спортивных организаций, спортивных чиновников и юристов. Иначе так оно и будет продолжаться дальше: каждый день будут кого-то отстранять и дисквалифицировать. Нужно понимать, что делается это без всякой доказательной базы и на очень смутных основаниях.Постоянно идут какие-то новости на эту тему. И ведь страдают преимущественно наши чистые спортсмены. Хорошо, кто-то один попался на допинге — накажите его и дисквалифицируйте. Но нельзя же дисквалифицировать целые спортивные федерации или национальные сборные, как то было сделано, к примеру, с нашей параолимпийской сборной. Как это возможно? Если уж на то пошло, то почему не отстранить от спортивных мероприятий и чемпионатов сборную Ямайки? Всё же один ямайский спринтер был когда-то пойман на допинге. Почему их не сняли? Наши спортсмены страдают от этого беспредела, и большой спорт становится от этого уже не спортом, а просто ещё одним средством политического давления», — приводит слова Газзаева ФАН.