Привалов: отказ Шипулина и Логинова пожать руку Фуркаду получился безграмотным

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлонуподелился ожиданиями от мужского спринта на чемпионате мира в Хохфильцене, а также прокомментировал отказ россиянпожать руку французуна церемонии награждения после смешанной эстафеты.«Скандальная ситуация между Фуркадом и Логиновым скажется и на том, и на другом. Хотят они того или нет – всё равно переживают. Они будут стараться что-то доказать друг другу. Даже не в борьбе за медали, а в борьбе между собой. Это сделает их состояние очень напряжённым. Кто выдержит – посмотрим. Но мои основные надежды в спринте связаны с Шипулиным. Думаю, он справится с нервами. Что касается остальных наших ребят – все будут стараться. Самое главное, чтобы они не перегорели в стрельбе.Хочу сказать, что не согласен с нашими ребятами, которые не пожали руку Фуркаду на церемонии награждения. Француз может быть прав или не прав. Он говорит, что выступает за чистоту в спорте и те, кто принимают допинг – обманщики, поэтому он с ними борется. Со временем всё это успокоилось бы. А награждение транслировалось по всему миру, и миллионы людей это видели. Этот момент получился безграмотным. Такие вещи делать нельзя. Подобные вопросы надо решать мирно. Можно было пригласить команды, поговорить, накрыть стол, попеть песни, и было бы всё нормально. А сейчас и у Фуркада, и у Шипулина остался неприятный осадок от всего этого», — приводит слова Привалова «Спорт-Экспресс».