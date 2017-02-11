Шипулин сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Российский биатлонистсохранил второе место в общем зачёте Кубка мира. В спринте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене он занял 21-е место. Ближайший преследователь Антона, немец Симон Шемпп, стал девятым, что позволило ему сократить отставание до 14 очков.1. Мартен Фуркад (Франция) — 872.2. Антон Шипулин (Россия) — 568.3. Симон Шемпп (Германия) — 554.4. Арнд Пайффер (Германия) — 490.5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 479.6. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 462.7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 460.8. Эрик Лессер (Германия) — 437.9. Юлиан Эберхард (Австрия) — 430.10. Максим Цветков (Россия) — 405…16. Антон Бабиков (Россия) — 320…28. Евгений Гараничев (Россия) — 204…31. Матвей Елисеев (Россия) — 189…35. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…69. Юрий Шопин (Россия) — 18.