Шипулин сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира. В спринте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене он занял 21-е место. Ближайший преследователь Антона, немец Симон Шемпп, стал девятым, что позволило ему сократить отставание до 14 очков.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 872.
2. Антон Шипулин (Россия) — 568.
3. Симон Шемпп (Германия) — 554.
4. Арнд Пайффер (Германия) — 490.
5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 479.
6. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 462.
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 460.
8. Эрик Лессер (Германия) — 437.
9. Юлиан Эберхард (Австрия) — 430.
10. Максим Цветков (Россия) — 405…
16. Антон Бабиков (Россия) — 320…
28. Евгений Гараничев (Россия) — 204…
31. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
35. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
69. Юрий Шопин (Россия) — 18.