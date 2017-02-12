Кравцов: не считаю, что женская сборная России по биатлону разобрана

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал итоги женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, где россиянка Ирина Старых стала четвёртой.
«Ира ещё раз подтвердила, что несмотря ни на что способна держать удар и, самое главное, реализовывать свой потенциал. Я очень доволен. На последнем круге она здорово проявила себя в борьбе с Мякяряйнен и двумя француженками, тем более её сзади подпирала украинка. Для такого выступления необходимо два фактора: вера в себя и мотивация. У Старых всё это есть.
Что касается Акимовой, то вечером будем разбираться, почему не получилась стрельба. Я слышал, что все ей давали грамотные поправки, но, может быть, она пока не справляется с волнением, но это нестрашно.
Я не считаю, что женская команда находится в разобранном состоянии. Экстренный вызов Услугиной из Риднау был обусловлен необоснованным решением IBU за три часа до гонки. Кстати, мы не ошиблись с вызовом девочки из Риднау, она здорово выступила в спринте. В остальном есть чётко спланированная работа команды на оставшиеся гонки, чтобы добиться результата», — рассказал Кравцов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».