СБР будет отстаивать решение о проведении чемпионата мира по биатлону в Тюмени

Союз биатлонистов России намерен отстаивать решение о проведении чемпионата мира — 2021 в Тюмени. Об этом рассказал президент СБР«Попросить — не значит отдать. У нас есть время и определённые возможности, чтобы отстаивать решение конгресса Международного союза биатлонистов в Кишенёве, где Тюмень победила в честной борьбе — 25 голосов против 13», — рассказал Кравцов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».Напомним, что IBU призвал Россию отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.