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СБР будет отстаивать решение о проведении чемпионата мира по биатлону в Тюмени

12 февраля 2017, воскресенье. 13:55. Другие
Союз биатлонистов России намерен отстаивать решение о проведении чемпионата мира — 2021 в Тюмени. Об этом рассказал президент СБР Александр Кравцов.

«Попросить — не значит отдать. У нас есть время и определённые возможности, чтобы отстаивать решение конгресса Международного союза биатлонистов в Кишенёве, где Тюмень победила в честной борьбе — 25 голосов против 13», — рассказал Кравцов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Напомним, что IBU призвал Россию отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Кравцов
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