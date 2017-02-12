Александр Касперович: Гараничев продолжает работать с Гроссом

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал информацию о прекращении сотрудничества между Евгением Гараничевым и старшим тренером мужской сборной России немцем Рикко Гроссом.
«Могу ответственно заявить: Гараничев является спортсменом сборной России и тренируется под руководством Рикко Гросса. Никаких изменений в их сотрудничестве нет. Был бы признателен, если бы мы закрыли эту тему и не тревожили спортсмена и его тренера во время чемпионата мира», — сказал Касперович специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.