Шипулин: видимо, такова моя судьба

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, где он занял четвёртое место.
«Тактически неправильно действовал. Мне надо было сразу пытаться догнать Йоханнеса и держаться за ним из последних сил. Но я слишком поздно начал догонять. И немножко не получилось со стрельбой. Не прошёл габарит. Габариты постоянно не дают мне завоёвывать медали. Видимо, такова моя судьба. Но на этом чемпионат мира не заканчивается. Надеюсь, на следующей неделе будут хорошие гонки.
Вчерашний спринт дался очень тяжело, а сегодня было неплохое состояние. Нужно было бороться за призовые места, но вчерашние позиции были не так близки, как хотелось бы. Можно было бы завоевать призовые места, если бы был ближе буквально на 5-10 секунд», — сказал Шипулин в программе «Все на матч».
Победу в гонке преследования одержал француз Мартен Фуркад. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё. Третьим стал ещё один представитель Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален.