Логинов: друзья присылали высказывания обо мне из Интернета, но я не реагировал

Российский биатлонистпризнался, что старается не реагировать на публикации в Интернете о нём, и рассказал, как настраивался на чемпионат мира в Хохфильцене. Логинов, отбывший дисквалификацию за применение допинга, на старте европейского первенства завоевал бронзу в смешанной эстафете.«Я не читаю материалы в Интернете. У меня установлен „Инстаграм“, где про меня писал Мартен Фуркад, но разобраться с социальной сетью пока не доходят руки. Конечно, иногда друзья присылали мне какие-то высказывания. Я читал их, но никак не реагировал. Совершенно не обращаю внимания на разговоры.Волнение присутствует перед стартами любых рангов. Перед чемпионатом мира ощущал себя совсем по-иному, но и к этому чувству я относился адекватно. Спал перед гонкой вполне хорошо. У меня существует определённый распорядок дня, алгоритм действий перед стартом. Для мандража нет времени», — цитирует Логинова «Тюменская арена».