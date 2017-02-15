Дальмайер: после финиша мне было плохо. Проблемы с давлением

Дальмайер на пресс-конференции в одиночестве

Немка, завоевавшая золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, пришла на пресс-конференцию очень поздно, уже после её окончания. Организаторы продлили мероприятие специально для немки.Опоздание чемпионка объяснила проблемами с артериальным давлением.«Третья золотая медаль и девятая в карьере — отличный результат. Всегда приятно быть на первой позиции подиума. Я чувствовала себя хорошо во время гонки. Летом мы много бегали в тёплую погоду, поэтому солнце не доставило мне проблем. На «лёжке» я допустила одну ошибку, но затем взяла себя в руки. После финиша я устала, чувствовала себя плохо и были проблемы с артериальным давлением. Скалолазание помогает мне оставаться нормальным человеком и концентрироваться. Это помогает мне чисто стрелять. Мне не очень нравится индивидуальная гонка, хоть я и выиграла её три раза в этом году, так как она очень тяжёлая. Здесь длинный круг, и на нём нужно тоже постоянно концентрироваться, как и при стрельбе», — передаёт слова Дальмайер спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.