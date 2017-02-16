Фуркад выиграл общий зачёт КМ в индивидуальных гонках, Шипулин — второй

Французстал обладателем Малого хрустального глобуса в общем зачёте индивидуальных гонок Кубка мира — 2017 по биатлону. Второе место досталось россиянину, а замкнул тройку лидеров американец Лоуэлл Бэйли, который победил в этой дисциплине на чемпионате мира в Хохфильцене.1. Мартен Фуркад (Франция) — 162.2. Антон Шипулин (Россия) — 126.3. Лоуэлл Бэйли (США) — 117…14. Евгений Гараничев (Россия) — 68…19. Максим Цветков (Россия) — 55…33. Алексей Волков (Россия) — 30…62. Антон Бабиков (Россия) — 2.