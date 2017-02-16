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Фуркад выиграл общий зачёт КМ в индивидуальных гонках, Шипулин — второй

16 февраля 2017, четверг. 20:24. Другие
Француз Мартен Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуса в общем зачёте индивидуальных гонок Кубка мира — 2017 по биатлону. Второе место досталось россиянину Антону Шипулину, а замкнул тройку лидеров американец Лоуэлл Бэйли, который победил в этой дисциплине на чемпионате мира в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт индивидуальных гонок

1. Мартен Фуркад (Франция) — 162.
2. Антон Шипулин (Россия) — 126.
3. Лоуэлл Бэйли (США) — 117…
14. Евгений Гараничев (Россия) — 68…
19. Максим Цветков (Россия) — 55…
33. Алексей Волков (Россия) — 30…
62. Антон Бабиков (Россия) — 2.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Антон Шипулин Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
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