Подчуфарова: олимпийский сезон я пропускать не собираюсь

Российская биатлонисткапрокомментировала выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, после которого она финишировала шестой.«Говорить, что я довольна, не могу, но чисто функциональное состояние было намного лучше, чем на прошлой неделе. Наверное, за три гонки, что я бежала на чемпионате мира, оно было самым оптимальным. Не получилась стрельба, ни лёжа, ни стоя — в том смысле, в котором она должна была получиться. Где-то рисковала, но… Лыжи работали очень здорово. За счёт этого первый круг удалось пройти довольно спокойно, вработаться. Погода тяжёлая, но она тяжёлая для всех. Так что ни на что списывать я не могу. На что готова, то и показала.Что не получилось на стрельбе? Лёжа не прошёл габарит, а стоя я была уверена, что мишень закрылась, потому что работала в хорошем ритме, но увидела, что она не закрылась. Сама была удивлена. Почему на первой неделе физическое состояние было хуже? По моему мнению, это из-за того, что мы спустились сюда из Италии. Там было повыше, и мы попали в не очень комфортные дни. На пристрелке в день смешанной эстафеты меня прямо колбасило, я вообще не понимала, было тяжело стрелять. Такие ощущения очень редки, прямо по ногам пробивало. Это был такой акклиматизационный момент. Просто здесь мы живём и выступаем пониже, а там высота до 1000 м. Я не могу говорить про все дни, но в день смешанной эстафеты в плане стрельбы это чувствовалось.Олимпийский сезон я пропускать не собираюсь. Люди, не посоветовавшись со мной, не имеют права решать, что мне делать с моей жизнью. Про остаток сезона мы поговорим чуть позже», — передаёт слова Подчуфаровой спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.