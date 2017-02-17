Эмони: на последней стрельбе мои ноги тряслись, и я сделала ошибки

Французская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.«У меня хорошая форма, но на последней стрельбе мои ноги тряслись, и я сделала ошибки, но я рада, что справилась с помощью дополнительных патронов. Мои подруги по команде проделали хорошую работу, и я этому рада», — передаёт слова Эмони спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Победу в эстафете одержала сборная Германии, серебро досталось спортсменкам с Украины, а замкнули тройку призёров представительницы Франции. Россиянки Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова стали лишь 10-ми.