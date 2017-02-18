Цветков: по сравнению со спринтом, самочувствие было совсем другое

Российский биатлонистпрокомментировал выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.«Работал хорошо, чувствовал себя очень уверенно. Быстро догнал группу впереди себя из трёх человек, а потом было главное — чисто работать на рубежах, а на последнем круге терпеть, сколько смогу. В принципе, получилось. Было немного тяжело психологически, особенно на первом рубеже при стрельбе лёжа. Можно сказать, сдерживал себя, чтобы отработать чисто. Но, по сравнению со спринтом, самочувствие было совсем другое, работалось очень хорошо.Что произошло в спринте? Мне кажется, мы немного промахнулись со спуском с гор сюда. Возможно, стоило подъехать либо чуть раньше, либо чуть позже. Насчёт эстафеты всё обговаривалось ещё до чемпионата мира, так что на этот счёт я не волновался. Что касается этапов, нужно было посмотреть, как побегут другие ребята, вот Алексей Волков. Так что это решалось уже позднее. Настрой на эстафету у нас всегда на уровне. От мужской команды всегда многого ждут. Выступление в смешанной эстафете немного давило, но всё равно в каждой гонке стараешься показывать максимум. А если не получается, то обидно», — передаёт слова Цветкова спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.