Чепиков: наша четвёрка показала себя настоящими бойцами и зрелыми биатлонистами

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал победу мужской сборной России по биатлону в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
«Давно уже не помню, чтобы в эстафетной гонке было такое напряжение, накал! Наша четвёрка показала себя настоящими бойцами, стрелками, зрелыми биатлонистами. Мы все очень рады, такого не было десять лет! Настоящий подарок болельщикам.
Шипулин – красавец! Были сомнения перед финишным кругом, что четыре секунды – это очень мало. Но Антон начал работать с самого начала, чтобы не дать шанса Фуркаду. Видимо, он себя получше чувствовал функционально и не стал дожидаться, пока будут разборки на финише, а сразу начал работать на предел. Это правильный подход.
Давно не было такого адреналина в крови, глядя на биатлонную борьбу. В каких-то моментах я даже вставал и уходил от телевизора, чтобы успокоиться и избежать нервных ситуаций! В результате всё получилось очень здорово, поздравляю наших парней!» — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).