Ростовцев: можем ждать высокого результата от Шипулина в масс-старте на ЧМ

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр, экс-тренер женской сборной России по биатлонурассказал, что верит в успехв масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Конечно, мы можем ждать высокого результата от Шипулина в масс-старте. Любая победа – это прежде всего эмоции. Не знаю, сколько наши вчера потратили эмоциональных сил, но это был выплеск. И на награждении, и на поздравлении. Насколько ребята сумеют сохранить свою готовность, психологический настрой на масс-старт, сложно сказать. В идеале после медальной церемонии ребята должны были забыть про успех и спокойно готовиться к последнему старту», — приводит слова Ростовцева «Спорт-экспресс».