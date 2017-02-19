Старых: на ЧМ было очень тяжело, нас с Логиновым здесь никто не ждал

Россиянка, ставшая 15-й в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, оценила своё выступление на мировом первенстве в целом и рассказала о том, как готовилась к нынешнему сезону.«На самом деле я считаю, что для меня этот чемпионат мира прошёл удачно. В начале сезона я только мечтала о том, чтобы попасть сюда. Здесь я один раз была четвёртой, сегодня стала 15-й. Да, этим результатом я недовольна, но было не самое хорошее самочувствие, что сказывалось на стрельбе.Первая ошибка на «лёжке», как мне сказали, была связана с ветром. А на «стойке» промахнулась сама, просто усталость накопилась уже.С кем из тренеров я готовилась к сезону? С личным тренером, Старых Сергеем Николаевичем. Когда начала выступать, с 27 декабря, присоединилась к тюменской команде, к Леониду Гурьеву. После чемпионата России в Чайковском я попала на Кубок Европы и там работала с Валерием Алексеевичем Медведцевым. За этот месяц, который мы с ним проработали, он понравился мне как тренер. Понравилось его отношение к спортсменам и к спорту в целом. Я с удовольствием продолжила бы готовиться с ним. А здесь я держала контакт и со Старых, и с Гурьевым.Как удалось подготовиться к чемпионату мира, когда три года не выступала даже на Кубке России? Не знаю, откуда у меня взялись силы, чтобы пережить атмосферу этого чемпионата. Нас с нашим допинговым прошлым здесь никто не ждал. Было очень тяжело. Наверное, мы с Александром Логиновым находимся здесь только благодаря Александру Кравцову. Огромное спасибо ему за то, что поддерживал нас в эти нелёгкие годы. А я сама всё это пережила за последние три года. Оно не убило меня — значит, сделало сильнее», — передаёт слова Старых специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.