Германия уверенно выиграла медальный зачёт ЧМ по биатлону, Россия стала пятой

На завершившемся чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене абсолютно лучший результат в общем медальном зачёте показала сборная Германии. Представители немецкой команды выиграли две эстафеты из трёх — женскую и смешанную, а, бежавшая в обеих эстафетных гонках, одержала также три личные победы: в преследовании, индивидуальной гонке и масс-старте. Ещё две золотые медали Германии принесли Бенедикт Долль (спринт) и Симон Шемпп (масс-старт). Кроме того, Дальмайер завоевала серебро в спринте.Никому из других стран не удалось завоевать больше одной золотой медали. На втором месте расположилась Франция, добавившая к золоту два серебра и четыре бронзы. Единственную победу одержал Мартен Фуркад, который выиграл гонку преследования. Также по одному триумфу на счету Чехии, США и России. Российская сборная заняла пятое место из-за отсутствия серебряных медалей. Обе медали Россия завоевала в эстафетах — золото в мужской и бронзу в смешанной. Всего на пьедестале почёта во всех гонках чемпионата мира были представители 11 сборных.1. Германия — 7-1-0.2. Франция — 1-2-4.3. Чехия — 1-2-1.4. США — 1-1-0.5. Россия — 1-0-1.6. Норвегия — 0-3-1.7-8. Беларусь — 0-1-0.7-8. Украина — 0-1-0.9. Австрия — 0-0-2.10-11. Финляндия — 0-0-1.10-11. Италия — 0-0-1.