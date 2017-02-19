Кравцов: претензии к нам по докладу Макларена будут сняты полностью

Бьорген выиграла гонку на 10 км на этапе КМ в Отепя, Седова — седьмая

Дальмайер выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону, Старых — 15-я

Ушла из жизни олимпийская чемпионка Игр-1980 в беге на 800 м Надежда Олизаренко

Старых: спасибо Кравцову за то, что помогал и вытаскивал из этой грязи

Дальмайер увеличила отрыв от Коукаловой в общем зачёте КМ, Акимова — 10-я

Норицын: так мало ногами россиянки не проигрывали ни на одном этапе Кубка мира

Акимова: мы выступили довольно неплохо на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Старых: на ЧМ было очень тяжело, нас с Логиновым здесь никто не ждал

Дальмайер: надеюсь выбраться в горы и пожить нормальной жизнью без биатлона

Мякяряйнен: ожидала большего от чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене

Фридрих и Маргис выиграли ЧМ по бобслею в двойках, Стульнев и Белугин — 17-е

Сундбю выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Отепя, Бессмертных — 7-й

Резцова: хотелось бы услышать, почему Виролайнен не участвовала в Кубке мира

Акимова: хочу извиниться за то, что прозвучало в эфире в эстафете

Алябьев: в моём плане на ЧМ по биатлону у девушек была медаль, но не получилось

Дальмайер установила абсолютный рекорд по количеству золотых медалей на одном ЧМ

Хорошилов занял пятое место в специальном слаломе на ЧМ по горнолыжному спорту

Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту

Данкли: мои родители все гонки смотрят на трассе и выглядят как настоящие фанаты

Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Хохфильцене, Шипулин — 4-й

Д. Аверина выиграла три золота в отдельных упражнениях на Гран-при Москвы

Шипулин: опять ошибся и опять обидное четвёртое место

Сборная России по художественной гимнастике стала второй на Гран-при Москвы

Борзаковский: почти все российские ходоки вернули медали, которых их лишили

Шипулин: учитывая золото и бронзу, ЧМ в Хохфильцене можно назвать успешным

Касперович: для мужчин этот чемпионат мира золото-деревянный

Глава ОКР: российские биатлонисты выступили неплохо, хотя могли бы и лучше

Касперович назвал состав на этап Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане

Ярошенко: медали, которые мы недобрали на этом ЧМ, будут за нами на Олимпиаде

Шемпп: это был мой последний шанс, и я его использовал

Й. Бё: когда увидел Бэйли напротив меня, понял, что можно бороться за медаль

Колобков: должны выступать лучше, с учётом того, сколько вкладывается в биатлон

М. Фуркад и Шипулин сохранили первое и второе места в общем зачёте Кубка мира

Эдер: две медали с домашнего ЧМ — сезон можно признать успешным

Винер-Усманова: на Мамун на сегодняшний день не рассчитываю

«Уральский трубник» обыграл «Водник» в ЧР по хоккею с мячом

Бьорндален: скорее всего, это был мой последний чемпионат мира

Кравцов: претензии к нам по докладу Макларена будут сняты полностью

Кравцов: добровольно от чемпионата мира Тюмень и СБР отказываться не собираются

Костенюк вышла в четвертьфинал чемпионата мира по шахматам

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 2749 (50%) Неожиданно, но женская 133 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 276 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 1500 (27%) Не будет у России никаких медалей 863 (16%)

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