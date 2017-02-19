Кравцов: претензии к нам по докладу Макларена будут сняты полностью

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал ситуацию с претензиями Международного союза биатлонистов (IBU) к российским спортсменам после второй части доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.
«Я полностью удовлетворён нашим взаимодействием с IBU по вопросам расследования утверждений из второй части доклада Макларена. Постепенно мы эту тему сводим, как говорится, к «минусовому балансу». Нам осталось обменяться мнениями по ряду спортсменов, которые встречались в вышеупомянутом докладе. И я уверенно полагаю, что претензии к СБР и к российским биатлонистам будут сняты. Полностью», — рассказал Кравцов спецкору «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.
Полностью интервью с президентом СБР «Кравцов: уволить Гросса – это было бы по-русски. В плохом смысле» можно прочитать, перейдя по ссылке https://www.championat.com/other/article-267564-intervju-s-prezidentom-sojuza-biatlonistov-rossii-aleksandrom-kravcovym.html