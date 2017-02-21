Прохоров: когда я возглавлял СБР, Родченков постоянно крутился около команды

Бывший глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров рассказал о своём отношении к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, ставшему информатором Всемирного антидопингового агентства, и призвал дать бой ВАДА.
«Мне кажется, эту фамилию можно уже спокойно забыть. Здесь ситуация прозрачная — будучи главой Московской антидопинговой лаборатории, он сделал хороший семейный бизнес по продаже допинга и крыши, а когда запахло жареным, сбежал под программу защиты свидетелей (удачно пришёлся ко двору ВАДА), выдав свой бизнес как государственную систему. Порочность и аморальность, по-моему, налицо: Родченков из преступника становится чуть ли не истиной в последней инстанции и за свои старые делишки он уже ответственности не несёт. Когда я возглавлял СБР, он постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецепты, пока его жёстко не послали куда подальше. В громко распиаренном списке про 31 биатлониста подавляющее большинство было зачищено от допинга самим СБР: я сам финансировал эту программу — и в первую очередь в юношеском и молодёжном спорте,— и проверяли мы своих спортсменов в разы чаще, чем ВАДА и Международный союз биатлонистов.
Я ознакомился со вторым докладом „крупного специалиста по России“ Ричарда Макларена — и, если опустить политкорректность, это бездоказательная клевета и чистая дымовая завеса. Совершенно неслучайно доклад был „засекречен“ и заслан в международные федерации на рассмотрение и решение с параллельным диким пиар-сопровождением и политическим давлением на федерации. Отсюда отстранение спортсменов от соревнований на период изучения ситуации, отъём чемпионатов, очередные обещания новых разоблачений. С этим всё ясно, неясно другое — мы-то что спим и бездействуем?! Бездействие в такой ситуации де-факто означает в общественном сознании признание вины! А, как известно, в современном насыщенном информационном поле молчание давно уже не золото.
На мой взгляд, у нас просто нет выбора, и чтобы защищать наших спортсменов, нам нужно принять вызов и дать бой ВАДА. В противном случае мы будем постоянно получать очередные возмущённые письма мировых спортсменов с требованием отстранить Россию от соревнований; иметь платных стукачей по очередным системным разоблачениям, психологическое давление на наших спортсменов и тренеров, и, конечно, будут иметь поддержку от ВАДА выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Вот такая „картина маслом“. Если мы не начнём отвечать и бороться, международные федерации не выдержат давления и будут принимать очень жёсткие решения», — цитирует Прохорова «Коммерсант».