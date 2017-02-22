Когуашвили: сборная РФ по греко-римской борьбе впервые едет на КМ основой

Главный тренер сборной России по греко-римской борьберассказал о настрое команды на Кубок мира, который пройдёт в Иране 16-17 марта. В состав сборной России вошли(оба — до 59 кг),(оба — до 66 кг),(оба — до 71 кг),(оба — до 75 кг),(оба — до 80 кг),(оба — до 85 кг),(оба — до 98 кг),(оба — до 130 кг).«На Кубок мира мы всегда ездили разными составами, но самым что ни на есть основным составом мы едем впервые. Мы знаем, что такое бороться в Иране, Кубок мира проводится там в пятый раз подряд. Нам удавалось однажды там выигрывать, и сейчас мы настроены повторить тот успех. Сегодня немножко видоизменился календарь, и чемпионат Европы передвинули с марта на май, но мы везём в Иран первый состав не только поэтому, я скажу чуть иначе. Кубок мира для нас — весомые соревнования, которые по своему весу могут по праву считаться следующими после чемпионата мира. Сюда приезжают лучшие команды мира, приезжают сильнейшими составами. И мы хотим доказать, что мы сильнее всех в мире.На самом деле для нашей команды не имеет значения, каким составом едем мы и каким составом едут соперники. Когда мы боремся в Иране с иранцами — это для нас принципиальная встреча. И хотя жеребьёвка ещё не состоялась, на встречу со сборной Ирана мы настроимся по-особенному. Не заостряйте внимание на том, что у нас в составе олимпийские чемпионы, любой состав сборной Ирана при их болельщиках сопоставим со сборной олимпийских чемпионов. Иранцы, как и мы, будут биться только за золото», — цитирует Когуашвили пресс-служба ФСБР.