«Уральский трубник» победил казанское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

Казанское «Динамо» проиграло «Уральскому трубнику» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 3:5. Для хозяев льда это поражение стало седьмым подряд. Коллектив из Первоуральска одержал шестую победу в семи матчах.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап
«Динамо» (Казань) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 3:5 (1:2).
Голы: Игошин, 4 (0:1); Слаутин 8 (1:1); Степченков, 33 (1:2); Липин, 60 (1:3); Усов, 66 (1:4); Волгужев, 70 (2:4); Герасимов, 76 (2:5); Зубарев, 86 (3:5).