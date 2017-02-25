ВАДА признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

Генеральный директор Международного олимпийского комитета Кристоф де Кеппер заявил, что Всемирное антидопинговое агентство признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена нет достаточных доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.
«На недавнем собрании представителей международных спортивных федераций, созванном ВАДА для разъяснения действий в отношении данных из доклада Макларена, ВАДА признало, что в отчёте комиссии во многих случаях нет достаточных доказательств, чтобы применять санкции к российским спортсменам. Также ВАДА отметило неточности в переводах текстов, использованных в докладе, и попросила сделать более тщательные переводы», — говорится в открытом письме де Кеппера, которое приводит официальный сайт МОК.