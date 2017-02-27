Заседание КДК по матчу «Водника» и «Байкала-Энергии» перенесено на 28 февраля

Президент Федерации хоккея с мячом Россиисообщил, что экстренное заседание контрольно-дисциплинарного комитета ФХМР по скандальному матчу чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» перенесено на 28 февраля. Ранее ожидалось, что заседание пройдёт 27 февраля. Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.«Основное заседание контрольно-дисциплинарного комитета будет завтра, все стороны срочно готовятся. Нашли руководство „Байкала“, спонсоров команды, обговорили прилёт в Москву начальника команды, директора клуба. Далее мы срочно созовём исполком, думаю, что КДК возьмёт на себя ответственность в принятии решения, а на исполкоме мы примем, наверное, какие-то ещё дополнительные меры, возможно, регламентного порядка.Сейчас официально запросили Министерство спорта России, чтобы оно обязало представителей „Водника“ присутствовать на заседании КДК, а не прятаться, так как это не терпит отлагательств. Представителей „Водника“ мы не можем найти», — цитирует Скрынника ТАСС.