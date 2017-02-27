Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» будет переигран 3 марта

27 февраля состоялось предварительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России по поводу скандального матча чемпионата России между «Водником» (Архангельск) и «Байкалом-Энергией» (Иркутск). Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.По итогам заседания было принято решение об аннулировании результата состоявшегося матча. Матч будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится 3 марта.28 февраля в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК, сообщает официальный сайт федерации.