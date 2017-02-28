Исполком федерации бенди Иркутской области: Ерахтин должен быть уволен

28 февраля состоялось внеочередное заседание исполкома федерации хоккея с мячом Иркутской области по поводу скандального матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом, сообщает официальный сайт ФХМР. Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи в игре были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.После обсуждения исполком сделал следующее заявление: «В связи с произошедшим 26 февраля в матче «Водник» — «Байкал-Энергия» инцидентом, который является вопиющим, идущим вразрез со спортивным духом русского хоккея и бросающим тень на честь хоккея с мячом в Иркутской области, исполком считает невозможным пребывание на посту главного тренера «Байкала-Энергии» Евгения Владимировича Ерахтина на своём посту и настоятельно рекомендует руководству ХК «Байкал-Энергия» отстранить его от занимаемой должности, а также обратить внимание хоккейного клуба на укрепление спортивной дисциплины в команде.Исполком федерации хоккея с мячом Иркутской области выражает надежду, что «Байкал-Энергия» сможет достойно преодолеть кризисную ситуацию, а болельщики не отвернутся от любимой команды, а наоборот, помогут ей в трудную минуту, сплотятся вокруг неё, а «Байкал-Энергия» будет радовать их яркой, красивой игрой».