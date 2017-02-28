Афанасенко: конфликты — не оправдание такой игры «Водника» и «Байкала-Энергии»

Трёхкратный чемпион СССР по хоккею с мячом, чемпион мирапрокомментировал скандал вокруг матча архангельского «Водника» и иркутского «Байкала-Энергии» в чемпионате России. Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи в игре были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.«Сам я игру не смотрел. Об этом матче узнал на следующий день – знакомый сказал. Честно сказать, я не поверил, что такое может быть – чтобы команды сами себе забивали. Сказал: «Врёт всё твой Интернет». Теперь вот выяснилось, что не врёт.Ситуация понятна. Действительно, за последние годы «правила игры» для команд от федерации изменились. Раньше о матчах и соперниках команды узнавали за несколько месяцев, готовились. А теперь – за пару недель. Плюс взносы, которые платятся ими. Это очень большие деньги.Раньше были договорные матчи, конечно. И в советские времена команды иногда хотели выйти на того или иного соперника… Бывало, что во время игры пропустят мяч… Но так, чтобы забивать в свои ворота, – такого не было. Я ещё раз скажу: никакие конфликты не могут оправдать ту игру, которую показали команды. Этого неуважение с их стороны к болельщикам», — цитирует Афанасенко 73online.