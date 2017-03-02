Янко: Ерахтин допустил грубейшую ошибку, не уведя «Байкал-Энергию» с поля

Спортивный директор иркутского «Байкала-Энергии»прокомментировал скандал, возникший после матча своей команды с «Водником» в чемпионате России по хоккею с мячом. Игра закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.«Для тех, кто посмотрит в таблицу, всё будет ясно. После победы «Байкала-Энергии» в Ульяновске сложилась такая ситуация, что «Воднику» нельзя было выигрывать у нас на своём льду, иначе бы они выходили в плей-офф на «Енисей». В матче с нами они весь первый тайм катали мяч, а мы не могли понять, что происходит. После 68-й минуты какой-то нездоровый Пивоваров побежал и забил три автогола. Наш Ерахтин взял тайм-аут и допустил грубейшую ошибку, не уведя команду с поля. А что касается «Водника», когда всё превратилось в цирк, клуб прибег к самому простому варианту — сказать: «мы так играли, потому что не согласны с Федерацией». Но в чём не согласны? И в чём виноваты мы, команда «Байкал-Энергия»? До сих пор никто не ответил.Подоплёка исключительно турнирная. А когда в «Воднике» поняли, что ничего не получилось, то решили сделать вид, будто они против федерации. Будьте против кого угодно, но при чём наша команда? Нам ведь в этой игре ничего не нужно было. Всё ведь на самом деле предельно просто и ясно. Увы, Ерахтин ошибся, за что и поплатился. Пострадал не только он, но и Гапанович из «Водника». Он в клубе номинальное лицо, а управляют им другие. То есть избавляются и от Гапановича, который очень многое сделал для «Водника», он выдающийся хоккеист. А сейчас руководит там человек, который запросто подставляет людей, создававших этот «Водник». Его фамилия — Минин. Сидит на бюджетных деньгах и рулит ими так, как ему надо», — приводит слова Янко «Российская газета».