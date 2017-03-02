Масс-старт, вписанный в показ фильма, стал самой рейтинговой трансляцией ЧМ-2017

Мужской масс-старт, который был вписан на Первом канале в показ фильма «Служебный роман», стал самой рейтинговой трансляцией чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене на российском телевидении. До старта гонки был показан час фильма, а после трансляции — его окончание.
Средняя аудитория биатлона составила 3,2 млн человек, что на 750 тыс. больше, чем у первой части «Служебного романа», сообщает Sport Connect со ссылкой на данные Mediascope. Продолжение фильма посмотрели 3,84 млн человек.
Эта трансляция стала самой рейтинговой биатлонной гонкой на Первом канале с 2016 года, опередив даже трансляцию победной мужской эстафеты на «Матч ТВ».