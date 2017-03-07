Вита Семеренко: посмотрим, насколько я смогу себя перебороть с таким волнением

Украинская биатлонисткарассказала об ожиданиях от спринта на восьмом, заключительном, этапе Кубка IBU в Отепя, который станет первой её гонкой за 2,5 года, которые она пропустила по причине беременности.«В сентябре я стала мамой, у меня родился сын Марк. Это будет мой первый старт за два с половиной года. Счастлива, что смогла вернуться в эту большую биатлонную атмосферу, и жду старта. Посмотрим, насколько я смогу себя перебороть с таким волнением», — отметила Семеренко в интервью пресс-службе Международного союза биатлонистов.