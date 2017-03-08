Туганов стал девятым на турнире по конкуру в Катаре

Лидер сборной России по конкурупринял участие в международном фестивале CHI Al Shaqab в Катаре. В маршруте 150 см в рамках соревнованиях CSI 5* он на Синфони занял девятое место с результатом 62,26 секунды; 0 штрафных очков. Победил ирландецна Молли Мэлоун — 57,70 секунды; 0 штрафных очков.В маршруте CSI5* с высотой препятствий до 150 см Туганов на Суспенс Флоревал стал 14-м (84,91 секунды; 1 штрафное очко). Победил французна Элки ванн хет Индихо (63,24 секунды; 1 штрафное очко).