Свендсен: мне кажется, Фуркад порой чрезмерно агрессивен, но такое случается

Норвежский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти, где он завоевал бронзовую медаль.«Я тоже доволен подиумом сегодня, но плохо прошёл последний круг. Я потратил много энергии в начале последнего круга, догонял соперников и не оставил сил на финиш. Это была не очень умная тактика. На рубеже я столкнулся с Фуркадом, он наступил мне на лыжу, упал, а я почти упал, но потерял на мгновение концентрацию. Это отразилось на нашей стрельбе и сбило настрой. Мне кажется, он порой чрезмерно агрессивен, но такое в биатлоне случается. Здесь блестящая атмосфера на стадионе и трассе. Мне приятно выступать в Контиолахти. Финны любят биатлон, а также молодцы русские болельщики, которые пересекли границу и тоже отлично болеют», — передаёт слова Свендсена спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.