Шимбуев: российские могулисты ещё не готовы к медалям, даже случайным

Старший тренер сборной России по могулупрокомментировал результаты своей команды на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде, где лучшей из его подопечных стала Марика Пертахия, занявшая четвёртое место в могуле и пятое в парном могуле.«Если говорить коротко, то мы, наконец, вышли на тот уровень, к которому стремились весь этот сезон. Все наши спортсмены, которые участвовали в соревнованиях, вышли в финалы, именно это и было нашей первоочередной задачей. Ребята к медалям — даже случайным, пока ещё не готовы, так что они выступили в свою силу.Жаль, что в индивидуальных соревнованиях Марике Пертахии немного не хватило до медали, хотя в квалификации её оценка была на одном уровне с призёрами. Мы дали возможность Евгению Гедровичу проверить свои силы в соревнованиях чемпионата мира. Он хорошо выступил — победил двоих соперников и прошёл два круга соревнований, так что первая проба удалась. Евгений улетает на соревнования Кубка Европы, а он сейчас лидирует в зачёте по могулу, так что для него международные соревнования продолжаются. Для могулистов чемпионат мира завершился, и вся команда завтра вылетает в Россию, в Чусовой, а потом у нас старты чемпионата России», — приводит слова Шимбуева «Весь спорт».