Лаптева — 10-я в борд-кроссе на чемпионате мира по сноуборду в Испании

Француз Пьер Вотье победил в борд-кроссе на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания). Россияне Николай Олюнин и Даниил Дилман оступились на стадии четвертьфинала.
Среди женщин первенствовала американка Линдси Джакобелис, защитившая титул, а россиянка Юлия Лаптева дошла до полуфинала и стала десятой.
Сноуборд. Чемпионат мира. Сьерра-Невада, Испания
Мужчины. Борд-кросс
1. Пьер Вотье (Франция).
2. Лукас Эгубар (Испания).
3. Алекс Пуллин (Австралия)…
13-24. Николай Олюнин (Россия).
13-24. Даниил Дилман (Россия).
Александр Гузачёв (Россия) — проиграл в 1/8 финала.
Женщины. Борд-кросс
1. Линдси Джакобелис (США).
2. Хлоя Треспо (Франция).
3. Микела Мойоли (Италия)…
10. Юлия Лаптева (Россия)…
13-24. Мария Васильцова (Россия).