Лаптева — 10-я в борд-кроссе на чемпионате мира по сноуборду в Испании

Французпобедил в борд-кроссе на чемпионате мира по сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания). Россияне Николай Олюнин и Даниил Дилман оступились на стадии четвертьфинала.Среди женщин первенствовала американка Линдси Джакобелис, защитившая титул, а россиянкадошла до полуфинала и стала десятой.1. Пьер Вотье (Франция).2. Лукас Эгубар (Испания).3. Алекс Пуллин (Австралия)…13-24. Николай Олюнин (Россия).13-24. Даниил Дилман (Россия).Александр Гузачёв (Россия) — проиграл в 1/8 финала.1. Линдси Джакобелис (США).2. Хлоя Треспо (Франция).3. Микела Мойоли (Италия)…10. Юлия Лаптева (Россия)…13-24. Мария Васильцова (Россия).