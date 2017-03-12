Ярошенко: у нас женщины – это барышни, а они должны быть похожи на мужчин

Двукратный чемпион мира по биатлонувысказал мнение о причинах неудачного выступления женской сборной России в сезоне-2016/17.«Если сравнить хотя бы ход иностранок и наших, то разница видна невооружённым взглядом. Как бы после этих моих слов ко мне ни относились наши болельщики и сами девчонки, но они должны быть похожи на мужчин. Я имею в виду мышечно. Они должны отжиматься на брусьях, должны подтягиваться. Пускай мне кто-нибудь скажет, что Пылёва, Зайцева или Богалий не делали этого. Они должны это делать по определению. По-другому нельзя. А вот эти вялые сопровождающие движения рук… Они должны быть похожи на Ковальчик, на Бьорген. Либо быть такими же худощавыми и жилистыми, как Мякяряйнен. Посмотрите на неё! Ни грамма лишнего жира, исключительно мускулатура.Надо делать больше ОФП. Реальной ОФП, которую давал тот же Польховский. Раньше, например, женщины тренировались вместе с мужиками. И они делали ОФП больше, чем мы, чтобы развить свой плечевой пояс. Альбина Ахатова и другие девушки по-доброму надоедали нам, потому что при них мы даже и сачкануть-то не могли.А если мы посмотрим на нынешнюю женскую команду, то кто сможет потренироваться хотя бы с юниорской мужской командой? Давайте объективно – никто не сможет. Сейчас у нас женщины – это девушки, они барышни. Но вы закончите жёсткую тренировку, наденьте только потом свои платьица и будьте красавицами.Мне кажется, что нашим тренерам пора перестать сюсюкаться со спортсменками и набрать тех, кто реально будет потеть и пахать. А сейчас смотришь на некоторых – как будто из санатория приехали. В таких случаях надо, наверное, отправлять на Кубок России, где армия голодных спортсменок, которые «сожрут» тебя. Ведь условия на Кубке мира и Кубке России совершенно разные. У нас нет свежевыжатого сока, жареных яичек и колбасок на завтрак. Я отлично помню различия в условиях жизни «там» и «тут», — приводит слова Ярошенко Sportbox.