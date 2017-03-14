Риди: у меня складывается впечатление, что тема TUE для России стала новостью

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди прокомментировал ситуацию с избранием двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, а также сказал, что ВАДА не намерено запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы.
«Существует мнение, что председатель совета должен быть лицом независимым. В России выбор сделан, и в данный момент его трудно оценить. Мы перенаправим этот вопрос независимому комитету ВАДА по оценке и соответствию кодексу. Надо подождать, что он скажет. В „дорожной карте“ по восстановлению РУСАДА есть требование, чтобы большинство членов его наблюдательного совета формировалось независимыми людьми. Оно таковым действительно является. Из семи человек только трое представляют министерство спорта, Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.
Восстановление РУСАДА к ноябрю? Да, возможно. Это часть нашей „дорожной карты“, которая была согласована, там же говорится о временном восстановлении в мае. Это сложнее, но что касается ноября, то, да, это возможно.
Я представляю спортивную организацию, я занимался спортом и не хочу, чтобы людей лишали возможности заниматься спортом, будь то любительский уровень или олимпийский. Но в свете событий, которые происходили в последние два с половиной года, я буду спокоен, если российская команда будет выступать в Пхёнчхане при условии, что каждый спортсмен пройдёт надёжную и эффективную проверку.
Запрет спортсменам употреблять лекарства от астмы? Моя жена, например, астматик, но она играет в гольф, хоть и на любительском уровне. У меня складывается впечатление, что тема терапевтических исключений для России стала новостью. В России, например, где суровая зима и жаркое лето, люди нуждаются в лекарствах от простуды, и в разрешении на использование запрещённых препаратов по медицинским показаниям нет ничего страшного. Я не хочу никому запрещать принимать лекарства. Может показаться, что существующая система очень открыта к злоупотреблениям, поэтому, мне кажется, её нужно сделать более жёсткой, подключить больше независимых медицинских экспертов», — цитирует Риди ТАСС.